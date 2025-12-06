Germán Caballero

Los debutantes del Maratón: "Es el reto de nuestras vidas"

Desde el Puente de Monteolivete observan la alfombra azul sobre la que corona la meta del Maratón Valencia, con el skyline de la Ciudad de las Ciencias de fondo. Miran, con la cara del niño que entra por primera vez a Mestalla, el sueño que tienen por delante este domingo. Dicen los futboleros que el deporte del balompie es la cosa más importante de las menos importantes. Para Luis, Isidro y Jorge, la carrera de 42 kilómetros se ha convertido en el último año en eso, en su foco vital, que han compaginado con el familiar y el laboral. Con todo, esperan con muchos nervios el pistoletazo de salida y zanquear y zanquear hasta cruzar la línea de meta, aunque los tres se debaten entre el factor físico y el mental como clave para concluir la prueba.