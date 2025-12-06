Redacción Levante-EMV

¿Cómo entrar o salir de València este domingo durante el Maratón ? Estas son las rutas

La Policía Local de València ha publicado un vídeo en redes sociales en el que explica cómo entrar o salir de València durante el Maratón. A fin de evitar confinamientos, los agentes habilitarán rutas de escape que no se cortarán en ningún momento y permitirán la movilidad en el centro de la ciudad de manera ininterrumpida. Los vehículos de la Bega Baixa tendrán acceso a la V21 a través del túnel de la calle Clariano. Los barrios de Benimaclet y Mestalla tendrán una vía de escape por el túnel de la avenida de Cataluña hacia la V21. Además, se podrá salir de Ciutat Vella a través del túnel de Àngel Guimerà. Y a partir de las 13.30 también se podrá salir a través de los puentes de la Exposición y de las Artes. Los barrios de l’Olivereta, Extramurs y Patraix tienen vía de escape y acceso por el túnel de la avenida del Cid y por el de Giorgeta. Además se ha avenido el túnel de Tirso de Molina hacia Menéndez Pidal para conectar el sur con el norte de la ciudad a través del puente de Campanar.