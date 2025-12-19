Redacción Levante-EMV

El viaje en el tiempo de Tárrega y Guerra con Claramunt y Guillot

Como si de un viaje en el tiempo se tratara. César Tárrega y Javi Guerra compartieron anécdotas con dos históricos del Valencia: Pep Claramunt y Vicent Guillot. En un spot de Cerveza Turia, patrocinador del club, el central y el centrocampista visitan a Claramunt y Guillot, que les muestran camisetas, banderines, balones y fotos de cuando jugaban en el primer equipo, y, como no, un botellín de la cerveza de antaño. La pieza audiovisual suma a dos generaciones unidas por el ‘Sentiment, Valentia i Germanor'.