F. Calabuig

La afición del Valencia vibra en el entrenamiento a puerta abierta en Mestalla

El Valencia CF se ejercitó este lunes en Mestalla en una sesión a puertas abiertas lo que permitió que cerca de 5.000 aficionados presenciaran un entrenamiento en el que no participaron el defensa César Tárrega ni el centrocampista Pepelu, así como el portero Stole Dimitrievski, que sigue de baja por sus problemas musculares. La buena noticia del entrenamiento fue el retorno del central suizo Eray Cömert, recuperado de sus problemas físicos, que completó la primera parte de la sesión junto a sus compañeros.