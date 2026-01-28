Secciones

Avanzan las obras del Nou Mestalla

La construcción del Nou Mestalla sigue avanzando conforme a los tiempos previstos rumbo a su apertura, prevista para el verano de 2027. En las últimas semanas el progreso en la futura casa del Valencia CF resulta cada vez más visible debido al montaje e instalación de los primeros pilares (de 38 metros de altura y 30 toneladas de peso cada uno) sobre los que se asentará la gran cubierta, ubicados en la zona norte del estadio, junto a los terrenos de uso terciario.

