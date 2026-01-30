Miguel Angel Montesinos

Centenares de personas protestan a las puertas del Roig Arena ante la llegada del Maccabi Tel Aviv

Alrededor de dos centenares de personas se ha concentrado en los alrededores del Roig Arena pasadas las 19 horas, para condenar el "genocidio" que Isreael está cometiendo sobre Gaza, así como para reclamar la exclusión de los equipos de Israel "de la Euroliga y el resto de las competiciones deportivas y culturales europeas" por su escalada bélica en la Franja. Los manifestantes, custodiados por un severo cordón policial en los prolegómenos del Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv, portaban banderas palestinas, pancartas contra Israel y exhibieron una silueta de Netanyahu con la palabra genocida.