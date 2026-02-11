Paco Lloret

Paco Lloret: "Al máximo accionista no le importan ni la ambición ni la competitividad"

“Mestalla ha puesto la cruz a Carlos Corberán. No hay ninguna duda, es más que evidente”, sentencia Paco Lloret en el inicio de su videoanálisis. El periodista deportivo analiza esta semana la debacle y la situación por la que está atravesando de nuevo el Valencia CF. Al equipo se le presentan dos “comodines” para recuperarse. El primero es el derbi contra el Levante, “que se presenta agónico para ambos”, y el segundo es el encuentro contra el Villarreal de Marcelino, “un equipo intratable que aspira a volver a la Champions”. Más información