Muere David Colomer, un joven valencianista con parálisis cerebral

David Colomer Bellver, un niño de Canals con parálisis cerebral, falleció la pasada semana, según ha anunciado el Valencia CF en redes sociales. “Un nuevo murciélago nos acompaña desde el cielo. Recibimos la triste noticia de que nuestro querido David Colomer nos dejó esta pasada semana. Desde el Valencia CF queremos enviar un gran abrazo a toda su familia y allegados”, indicaban desde la entidad valencianista en redes sociales. Más información