Francisco Calabuig

José Miguel Calleja anuncia los datos de una Copa del Rey de baloncesto de récord

Ya está todo preparado para la Copa del Rey de baloncesto que se disputa esta semana en el flamante Roig Arena de Valencia. Las hostilidades dentro de la cancha arrancan el jueves, con el partido de cuartos de final que mide al anfitrión, Valencia Basket, con el Joventut de Badalona, pero el ambiente copero arranca ya para dar paso a una de las semanas más importantes del año del baloncesto español. Más información