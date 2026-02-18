Atlas News

Álvaro Arbeloa y Kylian Mbappé defienden a Vinicius Jr.

Mabppé fue el jugador que dio la cara para afirmar, contundente, que escuchó al argentino llamarle "mono" a Vinicius en cinco ocasiones, lo que le lleva a la conclusión de que el jugador del Benfica "no merece jugar más la Champions". Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó que es el propio Prestianni el que tiene que reconocer lo que ha dicho y que la tolerancia con el racismo debe ser "cero". Asimismo, afirmó que hubieran respaldado a Vinicius si este hubiera decidido irse del campo.