La finestra de Paco Lloret
"La imagen de solvencia que dejó el Valencia CF invita a un moderado optimismo dentro de la absoluta mediocridad"
Redacción Levante-EMV
El periodista deportivo Paco Lloret aborda en su videoanálisis semanal el derbi disputado entre el Valencia CF y el Levante. Considera que el equipo dirigido por Carlos Corberán “salió bien parado en un momento de crisis absoluta”. A pesar de las innumerables críticas que está recibiendo, su entrenador, altamente cuestionado, ha ganado solvencia y crédito. La situación sigue siendo delicada y complicada, viéndose condicionada por las recientes victorias del Rayo Vallecano, el Girona y el Getafe.
A pesar de las innumerables críticas que está recibiendo su entrenador, altamente cuestionado, ha ganado solvencia y crédito
Del partido del pasado domingo contra el Levante Unión Deportiva, señala a futbolistas como Javi Guerra o Guido Rodríguez, “que aportaron un plus con su salida al campo”. Además, destaca la entrada de Sadiq, que se estrenó en la Liga y resultó fundamental para lograr la victoria.
Las cuentas pendientes del Valencia CF
Pese a que nada está encarrilado, esta alegría, en un ambiente de gran hostilidad, puede servirle al Valencia para mejorar en la clasificación. Sin embargo, todavía tiene cuentas pendientes, como la del domingo en Vila-real, una prueba exigente que deberá superar. Además, le esperan duelos ante rivales directos como Girona, Rayo, Elche, Mallorca, Sevilla, Alavés u Osasuna, su próximo adversario.
“La imagen de solvencia que dejó el Valencia CF invita a un moderado optimismo dentro de una absoluta mediocridad”, sentencia con rotundidad Lloret. Todo ello en referencia a una entidad que, en estos momentos, sufre para mantenerse en Primera División.
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- El efecto Volkswagen impulsa Monte Picayo con casas de un millón de euros
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- Un ejército ganadero para combatir los incendios en la Vall d'Albaida