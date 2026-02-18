"La imagen de solvencia que dejó el Valencia CF invita a un moderado optimismo dentro de la absoluta mediocridad"

El periodista deportivo Paco Lloret aborda en su videoanálisis semanal el derbi disputado entre el Valencia CF y el Levante. Considera que el equipo dirigido por Carlos Corberán “salió bien parado en un momento de crisis absoluta”. A pesar de las innumerables críticas que está recibiendo, su entrenador, altamente cuestionado, ha ganado solvencia y crédito. La situación sigue siendo delicada y complicada, viéndose condicionada por las recientes victorias del Rayo Vallecano, el Girona y el Getafe.

Del partido del pasado domingo contra el Levante Unión Deportiva, señala a futbolistas como Javi Guerra o Guido Rodríguez, “que aportaron un plus con su salida al campo”. Además, destaca la entrada de Sadiq, que se estrenó en la Liga y resultó fundamental para lograr la victoria.

Las cuentas pendientes del Valencia CF

Pese a que nada está encarrilado, esta alegría, en un ambiente de gran hostilidad, puede servirle al Valencia para mejorar en la clasificación. Sin embargo, todavía tiene cuentas pendientes, como la del domingo en Vila-real, una prueba exigente que deberá superar. Además, le esperan duelos ante rivales directos como Girona, Rayo, Elche, Mallorca, Sevilla, Alavés u Osasuna, su próximo adversario.

“La imagen de solvencia que dejó el Valencia CF invita a un moderado optimismo dentro de una absoluta mediocridad”, sentencia con rotundidad Lloret. Todo ello en referencia a una entidad que, en estos momentos, sufre para mantenerse en Primera División.