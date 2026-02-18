Pedro Martínez analiza el Valencia Basket - Joventut
El entrenador de Valencia Basket Pedro Martínez señalaba en la previa del encuentro ante el Joventut que “realmente lo que queremos hacer es una preparación lo más normal posible, no le damos más importancia a este partido que a ninguno de los que hemos jugado anteriormente. Lo que queremos hacer es competir a nuestro máximo nivel, máximo respeto por nuestro rival, que sabemos que es un muy buen equipo, con jugadores muy expertos, que nos ganó hace pocos días y que tenemos que hacer una muy buena actuación para ganar. Más información
