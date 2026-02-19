Atlas News

Históricas medallas para España los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina

Mañana histórica para España los Juegos Olímpicos de Invierno. Oriol Cardona ha conseguido el oro y la granadina Ana Alonso el bronce en las pruebas de sprint de esquí de montaña de los Juegos de Milán- Cortina. Oriol Cardona estuvo a punto de no llegar por un atropello, mientras entrenaba, hace tan solo 4 meses. No solo ha llegado sino que ha triunfado. Lo de Oriol Cardona ha sido una lección de maestría. Aspiraba a oro y lo ha conseguido con autoridad. Hoy nos ha hecho mirar atrás. Nada menos que 54 años cuando Paquito Fernández Ochoa consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de Saporo en 1972. Muy pendientes de esta nueva medalla de oro han estado toda la mañana en Camprodon (Girona), en su club de esquí. Y es que Oriol Cardona nos ha devuelto al Olimpo de los Juegos de Invierno. Más información