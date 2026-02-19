Secciones

Presentación del calendario RunCáncer 2026

El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, da el pistoletazo de salida a su 12ª edición reforzando su compromiso con la investigación oncológica. Consolidado como el mayor circuito de marchas y carreras 100% solidarias contra el cáncer de Europa, RunCáncer inaugurará su calendario el próximo domingo 1 de marzo con una marcha en Tavernes Blanques y Almiserà, y con marcha y carrera en Rafelbunyol. Las inscripciones, con un coste de 5 euros íntegramente destinados a investigación, ya están disponibles enwww.runcancer.com. Más información

