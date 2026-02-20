L-EMV

El Nou Mestalla, a vista de dron

En el Nou Mestalla ya ha quedado instalada la primera pieza del anillo de compresión de la cubierta de la que será la nueva casa del valencianismo a partir del verano de 2027. Horta Coslada, empresa líder en diseño, fabricación, ingeniería y montaje, es la encargada de fabricar estos elementos del Nou Mestalla bajo las indicaciones de FCC Construcción. En las últimas semanas se ha realizado un gran progreso con el montaje y la instalación de los pilares, torres de escalera y los cajones del anillo estructural de compresión, así como la llegada de cables de los anillos de tracción (parte interior de la estructura de cables de la cubierta) y los radiales (unen el anillo de tracción con el anillo de compresión exterior).