Raje de Marcelino García contra Peter Lim: "Destruyó un proyecto ganador"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, vuelve a encontrarse con el Valencia CF, equipo al que clasificó para la Champions League durante las dos campañas que lo entrenó y donde consiguió alzar la Copa del Rey del Centenario (2019), último título conquistado por el club de Mestalla. El técnico, en la previa del choque del domingo en la Ceràmica, acusó, una vez más, a Peter Lim de tomar la decisión de "destruir inmediatamente un equipo ganador", en alusión a la deriva deportiva en los últimos años del equipo de Mestalla.