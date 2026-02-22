VCF

Escándalo en el Reus- Valencia

El VCF Mestalla ha disputado en la tarde de este domingo el partido ante el Reus FC Reddis correspondiente a la jornada 24 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Municipal de Reus, ha finalizado con empate en un partido muy igualado en que el filial compitió bien, se adelantó en la segunda mitad con gol de Víctor JR y vio como el Reus FC Reddis igualó en una acción en que el balón no entró en la portería y al que inicialmente la colegiada no dio validez.. Más información