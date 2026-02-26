Francisco Calabuig

Quique Llopis quiere confirmar su gran temporada conquistando otro oro en el Campeonato de España que se disputa en el Luis Puig

Quique Llopis será una de las grandes figuras del atletismo español que este fin de semana, del 27 de febrero, al 1 de marzo se darán cita en el Palau Luis Puig de València para participar en el Campeonato de España Short Track (pista cubierta). El valenciano llega pletórico tras haber rebajado el récord de España en el pasado miting de Madrid con una marca de 7.45. Llopis, atleta de Adidas e integrante del Proyecto FER impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, es el gran favorito a revalidar su corona en los 60 m.vallas en una competición en la que se pondrá a prueba de cara al Mundial de Torun del próximo mes de marzo. Más información