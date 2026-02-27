Secciones

Juan Mata: “El Valencia es una parte muy importante de mi vida”

Juan Mata: “El Valencia es una parte muy importante de mi vida”

El paso de Juan Mata por el Valencia CF dejó una huella imborrable tanto en el club como en el propio futbolista. En una entrevista concedida en el canal de YouTube de Ultra Football, con la colaboración de la tienda especializada Classic Football Shirts, el mediapunta burgalés analiza su carrera camiseta a camiseta y dedica palabras de profundo cariño a su etapa en Mestalla. Más información

