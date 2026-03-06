L-EMV

Aniversario de la gran batalla campal sobre el césped de Mestalla

Este seis de marzo se cumplen 19 años de una de las trifulcas más recordadas en la historia de la Champions. Se produjo sobre el césped de Mestalla a la conclusión del Valencia 0 - Inter 0, empate sin goles que daba al conjunto valencianista el pase a cuartos de final, gracias al 2-2 de la ida. Con el pitido final, jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una tangana, donde David Navarro salió desde el banquillo para dar un puñetazo en la nariz a Burdiso.