"El Valencia CF es un club, más que centenario, que merece estar en las mejores manos y que no son las del accionariado mayoritario"

Este 18 de marzo el Valencia CF celebra su 107 aniversario, un día para celebrar esta proeza, pero que contrasta con el periodo "más oscuro, peor y más complicado de su existencia”, explica Paco Lloret. Describe al club como “un Valencia que está sobreviviendo gracias a un ejercicio de resistencia, a su gente, a sus aficionados”, ya que, según denuncia, “la entidad está absolutamente desprotegida e indefensa”. En esa misma línea, subraya que “ningún estamento de la sociedad valenciana se preocupa del Valencia”. Más información