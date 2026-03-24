Germán Caballero

Kiat Lim abandona la Ciudad Deportiva de Paterna tras la reunión con Gourlay y Corberán

Kiat Lim se ha sentado en una larga reunión con Carlos Corberán y Ron Gourlay en la Ciudad Deportiva de Paterna, para abordar la planificación deportiva del próximo curso con muchos nombres sobre la mesa, como la continuidad de Guido Rodríguez (primordial para el técnico) o Unai Núñez, renovaciones de futbolistas (Thierry o Dimitrevski, por ejemplo) e incluso la del propio técnico de Cheste, al que solo le resta una temporada de contrato.