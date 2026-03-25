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Paco Lloret: "Las tres victorias y una derrota del Valencia invitan a pensar que la lucha por la permanencia está encarrilada"

Paco Lloret: "Las tres victorias y una derrota del Valencia invitan a pensar que la lucha por la permanencia está encarrilada"

David García Sebastiá / Paco Lloret

Paco Lloret: "Las tres victorias y una derrota del Valencia invitan a pensar que la lucha por la permanencia está encarrilada"

David García Sebastiá

Paco Lloret

València
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La visita del presidente del Valencia CF se ha convertido en noticia. A priori, no debería serlo, ya que se presupone que la presencia del máximo dirigente de un club como este tendría que ser algo habitual. Sin embargo, nada puede darse por sentado. Paco Lloret arranca su videoanálisis semanal poniendo el foco en esa “anomalía permanente en la que está instalado este club a nivel institucional”. Más información

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