M. A. Montesinos

El Dia de l'Esport fomenta el regreso a los juegos tradicionales y la actividad al aire libre

Un año más, y ya van once, la Fundación Trinidad Alfonso y la Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana han celebrado el Dia de l'Esport, una jornada en la que, a través de los centros educativos de la Comunitat Valenciana se fomenta la práctica deportiva y la actividad física entre los niños y niñas. La jornada se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Actividad Física que se celebra cada 6 de abril. Al coincidir con las vacaciones de Pascua, la celebración en los colegios y centros escolares se ha adelantado a este viernes 27 de marzo. Más información