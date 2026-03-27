Así era el proyecto residencial sobre el viejo Mestalla

Así era el proyecto residencial sobre el viejo Mestalla

El último proyecto de reurbanización de los terrenos del estadio de Mestalla (el Residencial Acequia de Mestalla que impulsó ADU Mediterráneo) incluía la construcción de siete torres de 22 alturas, un jardín a dos niveles, un zócalo comercial de 18 metros de altura, un aparcamiento privado y otro público. Los edificios de 22 alturas se iban a levantar sobre el zócalo de 18 metros de altura de una zona comercial de 26.000 metros cuadrados. Más información