Francisco Calabuig

Entrevista a Diego López, delantero del Valencia CF: "Estoy muy feliz aquí y por mi parte, si no me echan, seguiré"

Diego López (Turón, 2002) es, pese a su juventud, uno de los veteranos del Valencia CF desde que Rubén Baraja lo hiciera debutar con el primer equipo en la jornada 30 de LaLiga 22-23. Su participación fue decisiva para lograr la permanencia con tres tantos a Real Madrid (1-0), Espanyol (2-2) y Betis (1-1). Tres temporadas después y con 110 partidos con la elástica blanquinegra, el 'Guajín' reflexiona sobre la actual temporada, las diferencias entre la primera y la segunda vuelta, la figura de Carlos Corberán, su nuevo rol, el dorsal siete y las posibilidades de que el club de Mestalla regrese a Europa.