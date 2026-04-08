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Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

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El Bayern de Munich se impuso ayer en el partido de ida de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid (1-2). Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa aseguraba que si hay un equipo que puede ganar en Munich es el Real Madrid aunque reconocía que no va a ser fácil. Por su parte, el técnico de Bayern, Vincent Kompany, reconocía la calidad de los jugadores del Real Madrid aunque destacaba que su equipo es también peligroso y buscará pasar la eliminatoria.

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