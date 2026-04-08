Levante-EMV

Paco Lloret: “¿Cómo es posible que Meriton no hiciera nada en diez años con el nuevo estadio y ahora tenga tanta prisa por reactivarlo?"

La derrota ante el Celta del pasado domingo en Mestalla confirma, en palabras de Paco Lloret, “la irregularidad del Valencia”. Aunque, como señala el periodista deportivo, "habría que hablar de una preocupante regularidad”: la de un equipo incapaz de ganar más de dos partidos seguidos en toda la temporada y que, en sus diez enfrentamientos contra los seis primeros de la clasificación, solo ha sumado un punto de los 30 posibles, gracias a un empate in extremis en casa ante el Betis. Más información