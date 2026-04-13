FC Barcelona - Valencia CF, el partido del descenso a Segunda División

FC Barcelona - Valencia CF, el partido del descenso a Segunda División

El 12 de abril de 1986, el Valencia CF cayó 3-0 en el Camp Nou; un día después, el empate entre Cádiz y Betis lo dejó matemáticamente condenado al descenso a Segunda División. La historia oficial del club sitúa en ese desenlace el final de 55 temporadas ininterrumpidas en la élite del fútbol español, un corte brutal para una entidad que hasta entonces se medía por Ligas, Copas y noches europeas, no por cuentas de supervivencia.