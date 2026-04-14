L-EMV

El Valencia CF dedica un campo de entrenamiento a José Manuel Ochotorena

La figura de José Manuel Ochotorena es eterna en el Valencia Club de Fútbol. Desde esta mañana de martes, 14 de abril de 2026 en el ‘Día Internacional del Portero’, el campo principal de entrenamiento de la Ciutat Esportiva de Paterna -donde entrena el primer equipo masculino- queda renombrado con el nombre de la leyenda valencianista con motivo de su gran legado en el Club.