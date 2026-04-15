Francisco Calabuig

Awa Fam llega a Valencia tras hacer historia en el draft de la WNBA

Awa Fam aterrizaba en Manises y pisaba Valencia tras hacer historia en el 'draft' de la WNB. La valenciana vuelve a casa tras convertirse en la gran triunfadora del proceso de selección de nuevas jugadoras de la Liga de Baloncesto Norteamericna, al ser elegida en el número 3 por Seattle Storm: "Estoy muy contenta, fue una noche que no olvidaré nunca, que recordaré toda mi vida, fue especial ver a toda mi familia, ver la gente de España cómo animaba, ver todas las felicitaciones... es algo que nunca me imaginé, fue increíble", narraba a la prensa, cansada por el largo viaje y las fuertes emociones vividas en Nueva York pero con una sonrisa resplandeciente que transmitía felicidad y orgullo por el sueño conseguido. Su madre, que la recibió con un ramo de flores y un emocionado abrazo y un grupo de familiares y amigos esperaban a Awa Fam en el aeropuerto. Más información