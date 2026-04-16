José Manuel López

Pedro Martínez: "Es imposible escoger rival, no queremos hacer quinielas"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró antes de visitar este jueves al Dubai Basketball en Cenika (Bosnia) que no pueden escoger rival para los cuartos de final de la Euroliga y por eso no quieren hacer quinielas al respecto, aunque es mejor quedar lo más arriba posible. "Queremos quedar segundos porque es preferible que quedar terceros. Es imposible escoger rival, no lo haríamos y, además, hay muchísimas variables que no dependen de nosotros. No queremos hacer quinielas", dijo el técnico.