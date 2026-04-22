Jean Montero, elegido como Rising Star de la EuroLeague 2025-26
El base-escolta de Valencia Basket, Jean Montero, ha sido elegido por los entrenadores como ganador del trofeo Rising Star de la EuroLeague 2025-26, convirtiéndose en el primer jugador de nuestro Club que recibe este reconocimiento. Este galardón premia cada temporada al mejor jugador de la máxima competición continental menor de 22 años el 1 de julio del verano anterior al inicio de la competición. Jean, que cumplió los 22 años el pasado 3 de julio, era elegible para este reconocimiento por última vez. Más información
