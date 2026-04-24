Entrevista a Awa Fam en InspiraDones: "Mi lema de vida es tener paciencia y ser valiente" / Levante TV

Entrevista a Awa Fam en InspiraDones: "Mi lema de vida es tener paciencia y ser valiente"

Días antes de ser elegida en el número 3 en el draft de la WNBA (igualando el puesto de Pau Gasol en 2001), Awa Fam acepta el reto de ser la protagonista de InspiraDones, el programa de Levante-EMV que abre su tercera temporada con la jugadora de Valencia Basket y futura integrante del Seattle Storm. La deportista de origen senegalés, en una conversación cercana y sincera, habla del papel clave de su familia, de la importancia de mantener los pies en el suelo y del equilibrio entre la ambición deportiva y su vida personal, además de reflexionar sobre los avances y retos del deporte femenino. Un testimonio que combina talento, disciplina y humildad, y que la sitúa como referente de una nueva generación que ya está haciendo historia.