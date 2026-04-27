José Manuel López

Pedro Martínez en sala de prensa sobre el encuentro contra el Panathinaikos

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, señaló antes de afrontar este martes en el Roig Arena el primer partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos que jugar en casa no les hace favoritos y que esa condición la da el presupuesto de la plantilla, que en este caso es mucho mayor en el equipo griego. "El favoritismo no lo da jugar en casa o fuera, sino los millones que hayas invertido en jugadores muy top. Nosotros también tenemos jugadores top pero, sobre todo, jóvenes que están saliendo", señaló en una rueda de prensa. Más información