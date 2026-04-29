F. Calabuig

Los jugadores del Valencia CF César Tárrega y Luis Rioja firman autógrafos en el Corte inglés de Colón

Los jugadores del Valencia CF, César Tárrega y Luis Rioja, participaron en una firma de autógrafos en El Corte Inglés de la calle Colón. Durante el acto, ambos futbolistas recibieron mucho cariño de los seguidores, en un momento importante de la temporada para el equipo