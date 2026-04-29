David García Sebastiá

Paco Lloret: “El Valencia depende de sí mismo” tras una victoria clave ante el Girona

El periodista deportivo Paco Lloret analiza la situación del Valencia CF después de su última victoria ante el Girona en Mestalla, un triunfo que considera especialmente importante en el tramo final del campeonato. Según Lloret, la principal conclusión que deja ese partido es clara: “el Valencia depende de sí mismo”.

El periodista subraya que la victoria ante el conjunto dirigido por Míchel sitúa al equipo valencianista en una posición más favorable respecto a sus rivales directos, dentro de un final de liga que define como “muy competido y muy equilibrado”. En su análisis, Lloret destaca que el partido ante el Girona tenía una enorme trascendencia y que el equipo de Carlos Corberán supo sacarlo adelante pese al sufrimiento.