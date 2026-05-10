Vídeo: Dani Martín reclama "por favor" la salida de Peter Lim del Valencia CF en el Roig Arena

La situación del Valencia CF, disminuido bajo el accionariado dominado por el singapurense Peter Lim desde octubre de 2014, estuvo presente anoche en el concierto de Dani Martín en el Roig Arena.

Aficionado al fútbol, apasionado del Atlético de Madrid, el cantante no ocultó su deseo de que el Lim deje el control del Valencia CF. "A ver si se va el chino ese ya", dijo en uno de los momentos, entre canciones, de diálogo con los presentes, lo que despertó el fervor de muchos de los valencianistas presentes en el espectáculo.