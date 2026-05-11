Sara Fernández

Así fue la celebración del Barça tras ganar La Liga ante el Real Madrid

Ganó la Liga el Barça ante el Real Madrid en el Camp Nou por primera vez en la historia y el técnico rival, Álvaro Arbeloa, no tenía otra cosa que hacer que caminar de un lado a otro con las manos en los bolsillos. Sin querer esconder que no pintaba nada ahí mientras los futbolistas que le quedan o que aún le dirigen la palabra, con Vinicius a la cabeza, suspiraban por que Pedri dejara de marearlos con el balón. Hansi Flick, que quiso dirigir a su equipo horas después de que falleciera su padre, puede sentirse orgulloso de una obra en que no hay cuerpos extraños, donde todos se sienten partícipes de un bien común, y con La Masia como cordón umbilical que une al equipo con su afición.