Lucía Feijoo Viera

Florentino Pérez denuncia una “campaña” contra el Real Madrid: “Aprovechan para atacarme a mí”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó este martes que no va a dimitir e informó de que ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar. "Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", dijo. "¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid", agregó en una comparecencia ante los medios de comunicación. Florentino Pérez criticó a algunos medios de comunicación, a los que acusó de intentar "desprestigiar todos los días" al Real Madrid, y explicó que convocará elecciones para defender a los socios del club blanco, a quienes calificó como "los verdaderos dueños" de la entidad que preside. Además, invitó a todos aquellos que quieran presentarse a las elecciones a hacerlo sin hacer amagos bajo varias premisas: "Que digan cómo lo financian. La candidatura dice que hay que avalar como el patrimonio, como lo hice yo en el año 2000.