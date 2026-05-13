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El Roig Arena se tiñe de taronja para el gran partido ante Panathinaikos

El partido que decide el último billete para la 'final four' de la Euroliga en Atenas ha llegado. Valencia Basket y Panathinaikos, ambos ya sin margen de error, se miden en el Roig Arena a las 21:00 horas en un quinto encuentro histórico del que saldrá el vencedor de una de las mejores series que jamás se han visto en el baloncesto europeo.

El conjunto taronja, tras la proeza de ganar dos partidos seguidos en el OAKA (tres en total esta temporada) y empatar el 0-2 en contra con el que viajó a Atenas, está ante la oportunidad de clasificarse, por primera vez en su historia, a una 'final four' de Euroliga. Para ello, tendrá que hacer algo que todavía no ha conseguido en esta eliminatoria: vencer ante su público en el Roig Arena.

Y para hacer la máxima fuerza, y colorido posible, el arena valenciano se teñirá de naranja con el reparto de miles de camisetas conmemorativas.