Francisco Calabuig

Locura de jugadores y afición de Valencia Basket tras la clasificación a la Final Four

La clasificación de Valencia Basket para la Final Four desató la locura entre la afición taronja y los integrantes de la plantilla. El interior del pabellón se convirtió en una fiesta con el claxon del final del partido. Pero los aficionados siguieron con la celebración en el exterior donde arroparon a los jugadores que iban abandonando las instalaciones. Algunos como Josep Puerto no dudaron en salir del vehículos y mezclarse entre los seguidores para saltar y cantar.