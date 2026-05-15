Germán Caballero

Entramos en el nuevo Museo & Tour Valencia Basket

El Valencia Basket sigue creciendo, no sólo a nivel deportivo, sino también como club. Así, este sábado 16 de mayo abrirá sus puertas con las primeras visitas, el Museo & Tour Valencia Basket. Una nueva experiencia que permitirá a los aficionados taronja y al público en general conocer las entrañas del Roig Arena, visitar las zonas privadas del equipo taronja y revivir de forma inmersiva, toda la historia de la entidad desde su fundación en 1986 hasta el presente.