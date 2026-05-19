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Homenaje a Vega Gimeno, nace una nueva leyenda del deporte

Homenaje a Vega Gimeno, nace una nueva leyenda del deporte

Francisco Calabuig

Homenaje a Vega Gimeno, nace una nueva leyenda del deporte

Francisco Calabuig

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La historia del deporte valenciano suma un nuevo capítulo de reconocimiento y legado. La ya exjugadora de baloncesto Vega Gimeno, gran referente del 3x3 español, ha sido homenajeada en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso tras anunciar el pasado mes de abril su retirada definitiva como profesional.

El acto, cargado de emoción, reunió a familiares, excompañeras y referentes en la carrera de Vega para despedir a una deportista que ha marcado una era. Gimeno, integrante del Proyecto FER desde 2020, cierra su etapa como jugadora con un palmarés brillante y una transición confirmada hacia su nuevo rol como coordinadora del baloncesto 3x3 en la Federación Española de Baloncesto (FEB).

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