Jorge Valero/Rafa Jarque

Valencia Basket ya está en Atenas

Tras cuatro horas de vuelo, la expedición de Valencia Basket ha aterrizado en Atenas para afrontar su primera Final Four de la historia. El club valenciano desplaza a esta histórica cita a los 16 jugadores que conforman la plantilla del técnico Pedro Martínez, incluidos los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, descartados por sus lesiones para el torneo, y también Álvaro Cárdenas, que se ha incorporado hace unos días a la plantilla tras su cesión en el Peristeri y que no puede jugar por no estar inscrito en la competición.