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Incidente en el aeropuerto de Manises: Retraso en el vuelo de la afición del Valencia Basket hacia Atenas

Incidente en el aeropuerto de Manises: Retraso en el vuelo de la afición del Valencia Basket hacia Atenas

Miguel Angel Montesinos

Incidente en el aeropuerto de Manises: Retraso en el vuelo de la afición del Valencia Basket hacia Atenas

Miguel Angel Montesinos

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La expedición de aficionados del Valencia Basket que tenía previsto desplazarse esta madrugada a Atenas para acompañar al equipo ha sufrido un contratiempo inesperado en el aeropuerto de Manises.

El vuelo, cuya salida estaba programada inicialmente para las 5:30 horas, ha sido retrasado debido a una avería técnica en la aeronave. La compañía aérea ha comunicado que la nueva hora prevista de salida ha quedado fijada para las 9:30 horas.

Los seguidores taronja, que habían sido convocados en la terminal valenciana desde la madrugada para iniciar su viaje hacia Grecia, se encuentran ahora a la espera en el aeropuerto.

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