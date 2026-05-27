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Queralt Casas abandona el Valencia Basket tras siete temporadas

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La capitana del Valencia Basket Queralt Casas no continuará en el equipo valenciano una vez finalice su contrato el próximo 30 de junio, según anunció este miércoles el club valenciano. La jugadora internacional de 33 años ha militado en el conjunto valenciano las siete últimas temporadas en las que ha ido partícipe importante de todos los títulos conquistados: cuatro título de Liga, dos Copas de la Reina, tres Supercopas de España, una Eurocopa y una Supercopa de Europa.

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