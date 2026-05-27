VÍDEO VCF | Las mejores imágenes de jugadores del Valencia con España en los Mundiales

El próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el decimoséptimo en el que participe la selección española, el séptimo sin jugadores del Valencia CF defendiendo la camiseta de La Roja. En los otros diez, hasta 21 jugadores blanquinegros han estado en la Copa del mundo con la Selección. Son los siguientes: Ignacio Eizaguirre, Antonio Puchades, Silvestre Igoa y Vicente Asensi, en Brasil 1950; en España 1983, Enrique Saura y Miguel Tendillo; Fernando Gómez Colomer, Quique Sánchez Flores y José Manuel Otxotorena, en Italia 1990; en Estados Unidos 1994, Paco Camarasa, y Andoni Zubizarreta, en Francia 1998. Ya en el siglo XXI, David Albelda, Rubén Baraja y Curro Torres; en Corea y Japón 2002; en Alemania 2006, Santi Cañizares, Carlos Marchena, David Albelda y David Villa; en Sudáfrica 2010, David Villa, Carlos Marchena, Juan Mata y David Silva;Rodrigo Moreno, en Rusia 2018, y en Catar 2022, Hugo Guillamón.