José Luis Morales abandona el Levante UD

José Luis Morales pone punto y final a su etapa en el Levante. El '11' se despide del Ciutat de València después de un total de 10 temporadas, interrumpidas por su abrupta salida al Villarreal, tras crecer desde la base y hacerse un nombre dentro de la historia del club. El futbolista madrileño se marcha con 377 encuentros disputados, 83 goles anotados con el primer equipo y la condición de capitán. A sus 38 años, el delantero descarta la retirada, mientras otea diferentes opciones tanto a nivel nacional como en el extranjero para continuar su trayectoria deportiva. Más información