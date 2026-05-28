Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: ALBA VIGARAY

Nervios y máxima exigencia entre los escaladores: así ha sido el primer día del World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

El comienzo de la competición de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 ha estado marcada por la tensión, los nervios y la exigencia de los atletas de las diferentes selecciones nacionales que han medido su destreza en la modalidad de boulder en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas.